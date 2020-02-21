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Ракурс
Офис генпрокурора. Фото: Цензор.НЕТ

В зданиях «Укроборонсервиса» проведены обыски

21 фев 2020, 17:39
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Проведены обыски в зданиях, которые принадлежат Государственному предприятию «Укроборонсервис», с целью установления фактов нанесения значительных убытков государству.

Об обысках сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Для проведения обысков привлекались специалисты внутреннего аудита Государственной компании «Укроборонпром».

Следствие подозревает, что должностные лица ГП «Укроборонсервис» нанесли государству значительные убытки при выполнении своих организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также по версии следствия, должностные лица могут быть причастными к присвоению и завладению чужим имуществом в крупных размерах, используя свое служебное положение.

Следует уточнить, что ГП «Укроборонсервис» является дочерним предприятием ГК «Укрспецэкспорт».

Начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Источник: Ракурс


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