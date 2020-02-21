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Ракурс
Офіс генпрокурора. Фото: Цензор.НЕТ

У будівлях «Укроборонсервісу» проведено обшуки

21 лют 2020, 17:39
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Проведено обшуки в будівлях, які належать Державному підприємству «Укроборонсервіс», з метою встановлення фактів завдання значних збитків державі.

Про обшуки повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора.

Для проведення обшуків залучалися фахівці внутрішнього аудиту Державної компанії «Укроборонпром».

Слідство підозрює, що посадові особи ДП «Укроборонсервіс» завдали державі значних збитків під час виконання своїх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Також за версією слідства, посадові особи можуть бути причетними до присвоєння і заволодіння чужим майном у великих розмірах, використовуючи своє службове становище.

Слід уточнити, що ДП «Укроборонсервіс» є дочірнім підприємством ДК «Укрспецекспорт».

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Джерело: Ракурс


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