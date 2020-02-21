Протести у Нових Санжарах: нові дані поліції про затриманих і потерпілих / Фото: Facebook Нацгвардія

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Нові дані про розслідування протестів у Нових Санжарах та сутичок з правоохоронцями оприлюднив під час сьогоднішнього брифінгу начальник головного управління Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський. Нагадаємо, раніше поліція за фактом сутичок під час перевезення до селища евакуйованих з Уханя українців та іноземців відкрила п’ять кримінальних проваджень. За словами Вигівського, полісмени намагалися максимально зважено реагувати на сутички.

Події були кваліфіковані за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ст. 293 ККУ — групове порушення масового порядку, ч. 1 ст. 294 — масові заворушення, ч. 2 ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, ч. 1 ст. 279 — блокування транспортних комунікацій та ч. 2 ст. 345 — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, — розповів головний поліцейський регіону, пише місцеве видання «Коло».

З його слів, до обіду 20 лютого правоохоронці затримали 17 осіб, яких згодом опитали у відділенні поліції та відпустили. Він додав, що ситуація ускладнилася в момент заїзду автобусів на територію Нових Санжар.

Люди були збуджені… «підігріті алкоголем» і були певні особи, яких ми встановлюємо, які це робили навмисне… У нас є одна особа, яка затримана за статтею 345 ККУ. Була ситуація, коли чоловік на власному авто хотів здійснити наїзд на працівників спецпідрозділу, — повідомив Вигівський, додавши, що затриманому готується підозра.

Окрім цього, начальник головного управління Нацполіції області заявив про перебування в Нових Санжарах 20 лютого «певної групи дуже активних учасників протесту, особи яких встановлюються».

Впродовж дня було доставлено 24 особи, всі вони мешканці району. 23 з них вже відпустили. Проте були й немісцеві. Їх роль у вчорашніх подіях з’ясовується, — зауважив Вигівський.

Також стало відомо, що внаслідок вчорашніх сутичок до медзакладів звернулися 10 потерпілих: дев’ятеро правоохоронців і один місцевий мешканець. Зокрема, начальнику кримінального розшуку області розбили голову шматком плитки. Також ще трьом поліцейським розбили камінням шоломи, пробили голови, травмували око, поламали пальці.

Водночас заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко заявив, що насправді кількість потерпілих серед місцевого населення значно більша, проте вони боялися звертатися за допомогою до медиків.

Нагадаємо, правоохоронці Полтавщини несуть службу у Нових Санжарах в посиленому режимі. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.