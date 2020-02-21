Протесты в Новых Санжарах: новые данные полиции о задержанных и пострадавших

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Новые данные о расследовании протестов в Новых Санжарах и столкновений с правоохранителями обнародовал во время сегодняшнего брифинга начальник главного управления Нацполиции Полтавщины Иван Выгивский. Ранее полиция по факту столкновений из-за приезда в поселок эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев открыла пять уголовных производств. По словам Выгивского, полицейские пытались максимально взвешенно реагировать на потасовки.

Открыты производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 293 УК — групповое нарушение массового порядка, ч. 1 ст. 294 — массовые беспорядки, ч. 2 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, ч. 1 ст. 279 — блокирование транспортных коммуникаций и ч. 2 ст. 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, — рассказал главный полицейский региона, пишет местное издание «Коло».

По его словам, до обеда 20 февраля правоохранители задержали 17 человек, которых впоследствии опросили в отделении полиции и отпустили. Он добавил, что ситуация осложнилась в момент заезда автобусов на территорию Новых Санжар.

Люди были возбуждены… «подогреты алкоголем», были определенные лица, которых мы устанавливаем, которые это делали нарочно… У нас есть один человек, задержанный по статье 345 УК. Была ситуация, когда он на собственном авто хотел осуществить наезд на стражей правопорядка, — сообщил Выгивский, добавив, что задержанному готовится подозрение.

Кроме этого, начальник главного управления Нацполиции области заявил о пребывании в Новых Санжарах 20 февраля «определенной группы очень активных протестующих, личности которых устанавливаются».

В течение дня доставили 24 человека, все они жители района. 23 из них уже отпустили. Однако были и неместные. Их роль во вчерашних событиях выясняется, — отметил Выгивский.

Также стало известно, что в результате вчерашних столкновений в медучреждения обратились 10 пострадавших: девять правоохранителей и один местный житель. В частности, начальнику уголовного розыска области разбили голову куском плитки. Также еще трем полицейским разбили камнями шлемы, пробили головы, травмировали глаз, поломали пальцы.

В то же время зампредседателя Полтавского областного совета Анатолий Ханко заявил, что на самом деле число пострадавших местных жителей значительно превышает обнародованные данные, поскольку они боялись обращаться за помощью к медикам.

Напомним, правоохранители Полтавщины несут службу в Новых Санжарах в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.