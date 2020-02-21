Підпал будинку Гонтаревої: розслідування провадження передали поліції Києва

Підпал будинку Гонтаревої розслідуватиме поліція Києва. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134093-pidpal-budynku-gontarevoyi-rozsliduvannya-provadjennya-peredaly-policiyi-kyieva.html

Ракурс

Підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої розслідуватиме поліція Києва.

Офіс Генерального прокурора доручив розслідування в кримінальному провадженні за фактами підпалу майна родичів Гонтаревої головному управлінню Нацполіції в Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор дав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня 2019 року згорів будинок колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці вважають, що причиною пожежі стала кинута через паркан у двір пляшка із запальною сумішшю. Існують ще дві версії — коротке замикання та пуск ракети.

Раніше невідомі спалили автомобіль невістки Гонтаревої, а сама колишня глава Нацбанку потрапила в аварію в Лондоні. Замовником нападів на неї та на її родичів екс-глава НБУ вважає олігарха Ігоря Коломойського.