Коронавірус: як послідовниця християнської секти заразила Південну Корею, фото — ft.com

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Ракурс

Південна Корея стала третім найбільшим осередком коронавірусу у світі. Це сталося через учасницю місцевої християнської секти, яка двічі відмовилася від аналізів, а згодом долучилася до інфікування понад 100 осіб.

Південна Корея нині — третє (після Китаю та Японії) за обсягом джерело інфікування коронавірусом. Тут зареєстровано 204 випадки зараження. Впродовж тижня кількість інфікованих збільшилася із 30 до понад 200 осіб, повідомляє Load. Головним осередком COVID-19 стало місто Тегу, у якому живе 2,4 млн людей.

Принаймні 144 випадки влада пов’язує з християнською релігійною організацією Сінчонджі. Вона налічує понад 200 тис. послідовників в різних країнах. Члени вірять у вічне життя і вважають, що якщо людина захворіла і померла, це означає, що її віра була слабкою.

Джерелом поширення коронавірусу в Тегу вважають 61-річну послідовницю Сінчонджі. Ще 10 лютого у неї проявилися ознаки інфекції, але жінка відмовилася пройти тест на вірус, пояснивши, що не виїжджала за кордон.

Жінка двічі прийшла на недільні служби, аж поки 18 лютого у неї не виявили COVID-19. Від кого заразилася вона сама, поки не повідомляється.

На недільних службах Сінчонджі були присутні ще понад тисячу осіб. Їх попросили припинити всі контакти і почали тестувати на коронавірус. Сінчонджі призупинила діяльність громади в Тегу, богослужіння проводитимуть в інтернеті.

«Ракурс» повідомляв, що через поширення коронавірусу Тегу (четверте за величиною місто в Південній Кореї) оголосили «зоною особливої ​​уваги». Туди відправили додаткових лікарів, ліжка та медичне обладнання. У місті побоюються, що Тегу може стати другим Уханем.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)