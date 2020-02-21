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Кнопкодавство. Фото: Delo.ua

Кримінальна відповідальність за кнопкодавство: зафіксовано перший випадок порушення у Верховній Раді (ВІДЕО)

21 лют 2020, 18:19
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Кнопкодавство у Верховній Раді триває, незважаючи на набуття чинності закону про кримінальну відповідальність за дане правопорушення. Сьогодні зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді, за яке винуватець повинен понести кримінальне покарання.

Першим «кримінальним» кнопкодавом став позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк, повідомляє ЧЕСНО.

На відео видно, що під час голосування за поправку № 1223 до законопроекту про землю депутат спочатку проголосував за відсутнього сусіда праворуч, а потім вже за себе.

На табло голосування помітно, як на обох місцях проголосували «за».

Поляк також натискав сусідську кнопку під час голосування за поправку № 1420 до того ж законопроекту.

Крім того, нардеп під час електронної реєстрації натиснув спочатку сусідську кнопку праворуч, а потім свою.


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