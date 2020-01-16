Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Набув чинності закон, який запроваджує відповідальність за неособисте голосування, фото: LIGA.net

Закон про штрафи за кнопкодавство набув чинності

16 січ 2020, 09:36
999

В Україні набув чинності закон № 404-ІХ, який запроваджує для депутатів відповідальність за неособисте голосування (так зване кнопкодавство).

Цей закон був вчора опублікований в офіційному виданні «Голос України», він набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими голосування депутатом за свого колегу каратиметься штрафом в розмірі від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 тис. грн).

В тексті закону зазначається, що в разі виявлення під час пленарного засідання випадків кнопкодавства розгляд відповідного питання порядку денного може бути призупинений, а головуючий встановлює, чи присутній депутат, замість якого могли проголосувати. У разі його відсутності він доручає лічильній комісії вилучити картку такого народного обранця й проводить повторне голосування з останнього питання.

Згодом матеріали про цей інцидент передаються до Державне бюро розслідувань (ДБР), яке розслідувати випадки кнопкодавства.

Також передбачається, що акредитовані в парламенті журналісти можуть подавати до апарату Верховної Ради заяви про виявлені ними випадки кнопкодавства разом із відповідними фото- чи відеоматеріалами.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала 19 грудня 2019 року голосами 261 народного депутата. Президент підписав його 13 січня.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Касетний скандал: Гончарук прокоментував записи і пояснив своє «профанство» в економіці

Прем'єр Гончарук прокоментував записи, які з’явилися в мережі, і пояснив, чому він «профан» в економіці. У відповідь на вибух коментарів в мережі щодо записів із буцімто наради уряду та посадовців НБУ Гончарук написав про «гарні новини» в економіці

Новини України
10:22

Рада розглядає законопроекти про азартні ігри, фінансовий лізинг та зміни до регламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Розпочалося засідання Верховної Ради, на якому народні обранці мають розглянути законопроекти щодо сфери азартних ігор і фінансового лізингу, а також внесення змін до регламенту

Новини України
10:16

Касетний скандал: Гончарук після критичних висловлювань про Зеленського подав у відставку — ЗМІ (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито написав заяву про відставку після оприлюднення запису його відвертих висловлювань про розумові можливості президента Володимира Зеленського

Новини України
22:03   15 січ