Набув чинності закон, який запроваджує відповідальність за неособисте голосування, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132113-zakon-pro-shtrafy-za-knopkodavstvo-nabuv-chynnosti.html

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В Україні набув чинності закон № 404-ІХ, який запроваджує для депутатів відповідальність за неособисте голосування (так зване кнопкодавство).

Цей закон був вчора опублікований в офіційному виданні «Голос України», він набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими голосування депутатом за свого колегу каратиметься штрафом в розмірі від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 тис. грн).

В тексті закону зазначається, що в разі виявлення під час пленарного засідання випадків кнопкодавства розгляд відповідного питання порядку денного може бути призупинений, а головуючий встановлює, чи присутній депутат, замість якого могли проголосувати. У разі його відсутності він доручає лічильній комісії вилучити картку такого народного обранця й проводить повторне голосування з останнього питання.

Згодом матеріали про цей інцидент передаються до Державне бюро розслідувань (ДБР), яке розслідувати випадки кнопкодавства.

Також передбачається, що акредитовані в парламенті журналісти можуть подавати до апарату Верховної Ради заяви про виявлені ними випадки кнопкодавства разом із відповідними фото- чи відеоматеріалами.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала 19 грудня 2019 року голосами 261 народного депутата. Президент підписав його 13 січня.