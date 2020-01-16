Закон про штрафи за кнопкодавство набув чинностіhttps://racurs.ua/ua/n132113-zakon-pro-shtrafy-za-knopkodavstvo-nabuv-chynnosti.htmlРакурс
В Україні набув чинності закон № 404-ІХ, який запроваджує для депутатів відповідальність за неособисте голосування (так зване кнопкодавство).
Цей закон був вчора опублікований в офіційному виданні «Голос України», він набуває чинності з наступного дня після опублікування.
Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими голосування депутатом за свого колегу каратиметься штрафом в розмірі від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 тис. грн).
В тексті закону зазначається, що в разі виявлення під час пленарного засідання випадків кнопкодавства розгляд відповідного питання порядку денного може бути призупинений, а головуючий встановлює, чи присутній депутат, замість якого могли проголосувати. У разі його відсутності він доручає лічильній комісії вилучити картку такого народного обранця й проводить повторне голосування з останнього питання.
Згодом матеріали про цей інцидент передаються до Державне бюро розслідувань (ДБР), яке розслідувати випадки кнопкодавства.
Також передбачається, що акредитовані в парламенті журналісти можуть подавати до апарату Верховної Ради заяви про виявлені ними випадки кнопкодавства разом із відповідними фото- чи відеоматеріалами.
Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала 19 грудня 2019 року голосами 261 народного депутата. Президент підписав його 13 січня.