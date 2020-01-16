Вступил в силу закон, который вводит ответственность за неличное голосование, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132113-zakon-o-shtrafah-za-knopkodavstvo-vstupil-v-silu.html

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В Украине вступил в силу закон № 404-ІХ, вводящий для депутатов ответственность за неличное голосование (так называемое кнопкодавство).

Этот закон был вчера опубликован в официальном издании «Голос Украины», он вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс, согласно которым голосование депутатом за своего коллегу будет наказыватся штрафом в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тыс. грн).

В тексте закона отмечается, что в случае выявления во время пленарного заседания случаев кнопкодавства рассмотрение соответствующего вопроса повестки дня может быть приостановлено, а председательствующий устанавливает, присутствует ли депутат, вместо которого могли проголосовать. В случае его отсутствия он поручает счетной комиссии изъять карточку такого народного избранника и проводит повторное голосование по последнему вопросу.

Впоследствии материалы об этом инциденте передаются в Государственное бюро расследований (ГБР), которое будет расследовать случаи кнопкодавства.

Также предполагается, что аккредитованные в парламенте журналисты могут подавать в аппарат Верховной Рады заявления о выявленных ими случаях кнопкодавства вместе с соответствующими фото- или видеоматериалами.

Напомним, этот закон Верховная Рада поддержала 19 декабря 2019 года голосами 261 народного депутата. Президент подписал его 13 января.