Справа «Золотого мандарина»: суд залишив Бернацькій заставу 7 млн ​​грн

Суд залишив Бернацькій заставу 7 млн ​​грн. Фото: Укрправда

https://racurs.ua/ua/n134096-sprava-zolotogo-mandaryna-sud-zalyshyv-bernackiy-zastavu-7-mln-grn.html

Ракурс

Справу «Золотого мандарина» продовжують розслідувати. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу фігуранта цього кримінального провадження, екс-заступника міністра юстиції Наталії Бернацької.

Сторона захисту подала апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави 7 млн ​​грн. Про це повідомляє Судова влада України.

За результатами судового розгляду колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників і залишила в силі рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду про заставу в розмірі 7 млн ​​грн.

Нагадаємо, раніше Наталія Бернацька внесла заставу 7 млн ​​грн, яка була призначена їй Вищим антикорупційним судом як запобіжний захід у справі «Золотого мандарина».

Як писав «Ракурс», правозахисник Борис Захаров нещодавно повідомив, що Європейський суд з прав людини визнав протиправними дії НАБУ у справі «Золотого мандарина».

Як відомо, Антикорупційне бюро підозрює, що екс-народний депутат Георгій Логвинський та колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька причетні до розкрадання державних коштів в розмірі 54 млн грн. Правоохоронці вважають, що протягом 2013−2016 років гроші виводилися через компанію «Золотий мандарин ойл», яку пов’язують з Логвинським.