Зеленский обратился к украинцам из-за паники вокруг коронавируса. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, на фоне протестов в связи с эвакуацией граждан из Китая записал новое видеообращение. В нем он назвал историю с китайским коронавирусом очередным испытанием для украинцев, которое покажет, кто мы — народ или стадо.

Он также заявил, что Украина не оставит ни единого своего гражданина в беде — будь то военнопленный моряк, политзаключенный или человек, который оказался в центре распространения коронавируса. Видео обращения опубликовал Офис президента.

Зеленский добавил, что прибывшие в Украину — не прокаженные, а обычные нормальные люди, которые прошли обследование и ожидали совсем другого приема на родине.

Президент считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность, — заявил Зеленский.

Он также призвал сохранять холодный рассудок, верить фактам, а не фейкам и помнить, что самый страшный вирус — вирус ненависти.

Напомним, ранее глава государства сравнил поведение части сограждан в Полтавской области со средневековыми традициями.