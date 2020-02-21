В Британії немовля прославилося через густе волосся. Фото: Mirror

https://racurs.ua/ua/n134102-zavydna-shevelura-v-brytaniyi-nemovlya-proslavylosya-cherez-guste-volossya-foto.html

Ракурс

У Британії 10-місячна Марісса Алессандра Маккаррі встигла прославитися через своє аномально густе волосся. Мама дівчинки розповідає, що вона народилася з копицею темного волосся, чим вразила весь медичний персонал.

Мама дівчинки думала, що з часом ріст волосся сповільниться, проте у віці 10 місяців вони вже дістають до плечей. Британка зазначила, що не планує підстригати волосся дочки в найближчому майбутньому, оскільки саме вони прославили її. Про це пише Mirror.

За словами жінки, люди зупиняють біля дочка на вулиці і захоплюються її об'ємною зачіскою, а багато хто й зовсім сумніваються, що її волосся справжнє.

Незнайомці кажуть мені, щоб я зобов’язана відправити Маріссу в модельний бізнес через її красу, — поділилася Маккаррі.

Як писав «Ракурс», раніше в Британії 8-річного Фарука Джеймса не хотіли брати до школи через його довге та пишне волосся. Його мати Бонні Міллер називає це дискримінацією. Водночас довге волосся зробили Фарука Джеймса вельми популярним в соцмережах. На його сторінку в Instagram підписані понад 270 тис. користувачів. Також хлопчик працює моделлю і бере участь в показах світових брендів.