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Ракурс
В Британії немовля прославилося через густе волосся. Фото: Mirror

Завидна шевелюра: в Британії немовля прославилося через густе волосся (ФОТО)

21 лют 2020, 22:38
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У Британії 10-місячна Марісса Алессандра Маккаррі встигла прославитися через своє аномально густе волосся. Мама дівчинки розповідає, що вона народилася з копицею темного волосся, чим вразила весь медичний персонал.

Мама дівчинки думала, що з часом ріст волосся сповільниться, проте у віці 10 місяців вони вже дістають до плечей. Британка зазначила, що не планує підстригати волосся дочки в найближчому майбутньому, оскільки саме вони прославили її. Про це пише Mirror.

В Британії немовля прославилося через густе волосся. Фото: Mirror

За словами жінки, люди зупиняють біля дочка на вулиці і захоплюються її об'ємною зачіскою, а багато хто й зовсім сумніваються, що її волосся справжнє.

Незнайомці кажуть мені, щоб я зобов’язана відправити Маріссу в модельний бізнес через її красу, — поділилася Маккаррі.

В Британії немовля прославилося через густе волосся. Фото: Mirror

Як писав «Ракурс», раніше в Британії 8-річного Фарука Джеймса не хотіли брати до школи через його довге та пишне волосся. Його мати Бонні Міллер називає це дискримінацією. Водночас довге волосся зробили Фарука Джеймса вельми популярним в соцмережах. На його сторінку в Instagram підписані понад 270 тис. користувачів. Також хлопчик працює моделлю і бере участь в показах світових брендів.


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