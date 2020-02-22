З лікарень виписали понад 20 тис. осіб, у яких діагностували коронавірус. Фото: 24 канал

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 забрав життя 2 тис. 360 осіб по всьому світу. На території Китайської Народної Республіки число загиблих становить 2 тис. 345 осіб, поза межами Китаю померли 15 осіб.

У всьому світі коронавірус вразив 77 тис. 815 осіб, більшість випадків зафіксовані в Китаї — 76 тис. 288 осіб. На території інших держав інфіковано 1 тис. 525 осіб. На лайнері Diamond Princess інфіковані 634 особи, в Південній Кореї — 346, а в Японії — 110 осіб. Про це 22 лютого повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Успішне лікування пройшли та були виписані з лікарень у Китаї 20 тис. 659 осіб. В медзакладах КНР у важкому стані перебувають 11 тис. 477 осіб, поза межами Китаю у важкому стані 52 заражених.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, новий коронавірус зафіксували в Ізраїлі. Перший випадок захворювання зафіксований у жінки, яка разом із ще десятьма людьми була евакуйована в Ізраїль із круїзного лайнера Diamond Princess.