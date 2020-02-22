Санаторий в Новых Санжарах охраняют силовики. Фото: «Коло»

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, 22 февраля вылетел в поселок Новые Санжары, где местные жители на днях устроили акцию протеста против размещения эвакуированных из Уханя.

Осуществить визит в поселок на Полтавщине Данилову поручил президент Украины Владимир Зеленский. Чиновник должен подробно ознакомиться с ситуацией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов подробно ознакомится с ситуацией, которая сложилась вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — заявили в ведомстве.

Напомним, 20 февраля, после того, как стало известно, что в Новые Санжары привезут на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, в поселке произошли протесты и столкновения. Из-за чрезвычайного происшествия в поселок были вынуждены прибыть премьер-министр Алексей Гончарук, министр МВД Арсен Аваков, другие члены правительства и чиновники.

В результате столкновений пострадали девять правоохранителей и один гражданский. События квалифицированы полицией по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Были задержаны 24 человека, на следующий день 23 активистов отпустили. Большинство из задержанных оказались неместными жителями.