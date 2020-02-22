Санаторій у Нових Санжарах охороняють силовики. Фото: «Коло»

https://racurs.ua/ua/n134108-zelenskyy-vidpravyv-danilova-v-novi-sanjary-v-rnbo-poyasnyly-cil-poyizdky.html

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, 22 лютого вилетів до селища Нові Санжари, де місцеві мешканці днями влаштували акцію протесту проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Здійснити візит у селище на Полтавщині Данілову доручив президент України Володимир Зеленський. Високопосадовець має детально ознайомитися з ситуацією. Про це сьогодні повідомила прес-служба РНБО.

Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії «Нові Санжари», — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до Нових Санжар привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, у селищі сталися протести і сутички. Через надзвичайну подію в селище були змушені прибути прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр МВС Арсен Аваков інші члени уряду та високопосадовці.

Внаслідок зіткнень постраждали дев’ятеро правоохоронців та один цивільний. Події кваліфіковані поліцією за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Було затримано 24 осіб, наступного дня 23 активістів відпустили. Більшість із затриманих виявилися немісцевими жителями.