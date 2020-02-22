Военные на Донбассе отбили атаку врага. Фото: flickr.com

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Боевики ОРДЛО, которые контролируются Российской Федерацией, в очередной раз пытались прорвать линию разграничения на Донбассе.

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прорыва через линию соприкосновения. Боевики начали обстрел позиций сил ООС из стрелкового оружия и в это время группа диверсантов пыталась выйти на позиции украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Новотошковское. Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские военнослужащие отбили атаку врага. Боевики, понеся потери, отступили. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

В штабе ООС добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий. Противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов и пулеметов.

Напомним, 18 февраля пророссийские боевики совершили атаку на позиции украинских военнослужащих в районе города Золотое Луганской области. По официальным данным, в результате атаки боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще четыре были ранены.