В Италии изолировали 10 городов из-за коронавируса. Фото: ТСН

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В Италии зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса SARS-CoV-2. Умер пенсионер в регионе Венето.

Резкая вспышка коронавируса в ряде регионов заставила власти Италии принять решение об изоляции 10 городов на севере страны. В десяти муниципалитетах района Ломбардии запрещены общественные мероприятия, на работу тоже людям запрещено выходить. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Коммерческая деятельность тоже будет, учебные заведения не будут работать. Запрещены карнавальные праздники, церковные мессы, спортивные соревнования. Общественный автомобильный транспорт не будет останавливаться в этих районах. Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе. Такие мероприятия запланированы на ближайшие семь дней. Пока неизвестно, позволят ли жителям этих районов выезжать из изолированных городов.

Коронавирус обнаружили у пятерых врачей и 10 человек в Ломбардии. Здесь почти 250 человек находились в изоляции, а 60 сотрудников Unilever были проверены на наличие вируса. Еще два случая заражения подтверждены в регионе Венето. В целом в Италии зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, жертвами нового коронавируса SARS-CoV-2 стали 2 тыс. 360 человек по всему миру. На территории Китайской Народной Республики число погибших составляет 2 тыс. 345 человек, за пределами Китая умерли 15 человек.