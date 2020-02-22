В Італії ізолювали 10 міст через коронавірус. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134106-koronavirus-sars-cov-2-v-italiyi-zafiksovana-persha-smert-10-mist-izoluvaly-karta.html

Ракурс

В Італії зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу SARS-CoV-2. Помер пенсіонер у регіоні Венето.

Різкий спалах коронавірусу в низці регіонів змусив владу Італії прийняти рішення про ізоляцію 10 міст на півночі країни. У десяти муніципалітетах району Ломбардії заборонені громадські заходи, на роботу теж людям заборонено виходити. Про це повідомила прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Комерційна діяльність теж буде припинена, навчальні заклади не працюватимуть. Заборонені карнавальні свята, церковні меси, спортивні змагання. Громадський автомобільний транспорт не зупинятиметься в цих районах. Регіональна залізниця Trenord заявила, що її потяги більше не будуть зупинятися на трьох станціях у постраждалому районі. Такі заходи заплановані на найближчі сім днів. Наразі невідомо, чи дозволять мешканцям цих районів виїздити з ізольованих міст.

Коронавірус виявили у п’ятьох лікарів та 10 осіб у Ломбардії. Тут майже 250 осіб перебували в ізоляції, а 60 співробітників Unilever були перевірені на наявність вірусу. Ще два випадки зараження підтверджені у регіоні Венето. Загалом в Італії зафіксований 21 випадок зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, жертвами нового коронавірусу SARS-CoV-2 стали 2 тис. 360 осіб по всьому світу. На території Китайської Народної Республіки число загиблих становить 2 тис. 345 осіб, поза межами Китаю померли 15 осіб.