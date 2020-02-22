Самогубство сталося в будинку екс-міністра. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n134105-samogubstvo-stalosya-u-budynku-eks-ministra-kojary-zmi.html

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У будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари від вогнепального поранення загинув підприємець Сергій Старицький.

Тіло виявили у в домі екс-урядовця в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області. Інцидент стався о 21.50 21 лютого. Підприємець загинув від кулі, яка була випущена з пістолета Jericho 941, зареєстрованого на Кожару. Правоохоронці розглядають самогубство в якості основної версії. Про це повідомляє DT.ua із посиланням на джерела в поліції.

За інформацією видання, загиблий був засновником ТОВ «Спорт медіа Проект» і ТОВ «C. I. U.», наразі діяльність обох компаній припинена.

Як відомо, Леонід Кожара працював в уряді Миколи Азарова, впродовж 2012−2014 років був міністром закордонних справ. Свого часу політик був членом «Партії регіонів», а в грудні 2018 року партія «Соціалісти» висувала його кандидатуру на виборах президента, але Кожара балотуватися не став.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Полтавській області вкоротив собі віку депутат від партії «Батьківщина» Володимир Петренко. Політик вистрілив собі у голову з рушниці, що була зареєстрованою на його ім’я.