Самоубийство произошло в доме экс-министра. Фото: flickr.com

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В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий.

Тело обнаружили в доме экс-чиновника в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. Инцидент произошел в 21.50 21 февраля. Предприниматель погиб от пули, которая была выпущена из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщает DT.ua со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, погибший был учредителем ООО «Спорт медиа Проект» и ООО «C. I. U.» сейчас деятельность обеих компаний приостановлена.

Как известно, Леонид Кожара работал в правительстве Николая Азарова, в течение 2012−2014 годов был министром иностранных дел. В свое время политик был членом «Партии регионов», а в декабре 2018 года партия «Социалисты» выдвигала его кандидатуру на выборах президента, но Кожара баллотироваться не стал.

Напомним, в октябре 2019 года в Полтавской области покончил с собой депутат от партии «Батькивщина» Владимир Петренко. Политик выстрелил себе в голову из ружья, которое было зарегистрировано на его имя.