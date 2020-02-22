Перший заступник держсекретаря США Стівен Бігун та глава МЗС України Вадим Пристайко. Фото: Vadym Prystaiko в Твіттер

https://racurs.ua/ua/n134104-prystayko-ta-zastupnyk-derjsekretarya-ssha-obgovoryly-povernennya-myru-na-donbas.html

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та перший заступник держсекретаря США Стівен Бігун під час зустрічі у Вашингтоні обговорили прагнення до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Пристайка привітали з прогресом, який досяг уряд у боротьбі з корупцією. Також відзначили проведення важливих реформ. Крім того, сторони обговорили можливості подальшої інтеграції військових, інвестиційних і торговельних відносин України з Євроатлантичним співтовариством. Про це повідомила прес-служба Держдепартаменту США.

Очільник МЗС України зазначив, що сторони говорили й про окупований Крим. Наголосив, що країна відчуває підтримку заокеанських колег.

Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві — це надихає, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко днями заявив, що Україна працює над новою редакцією мінських домовленостей, хоча Російська Федерація публічно виступає проти внесення в них змін.