Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган и глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: Vadym Prystaiko в Твиттер

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время встречи в Вашингтоне обсудили стремление к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Пристайко поздравили с прогрессом, который достигло правительство в борьбе с коррупцией. Также отметили проведение важных реформ. Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Глава МИД Украины отметил, что стороны говорили и об оккупированном Крыме. Подчеркнул, что страна чувствует поддержку заокеанских коллег.

Неизменная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве — это вдохновляет, — написал он в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на днях заявил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, хотя Российская Федерация публично выступает против внесения в них изменений.