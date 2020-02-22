Військові на Донбасі відбили атаку ворога. Фото: flickr.com

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Бойовики ОРДЛО, які контролюються Російською Федерацією, вкотре намагалися прорвати лінію розмежування на Донбасі.

Вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву через лінію зіткнення. Бойовики почали обстріл позицій сил ООС із стрілецької зброї й в цей час група диверсантів намагалася вийти на позиції українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Новотошківське. Про це 22 лютого повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Українські військовослужбовці відбили атаку ворога. Бойовики, зазнавши втрат, відступили. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

У штабі ООС додали, що за минулу добу внаслідок обстрілів дістав поранення один український військовослужбовець. Противник 13 разів порушив режим припинення вогню, обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів та кулеметів.

Нагадаємо, 18 лютого проросійські бойовики здійснили атаку на позиції українських військовослужбовців в районі міста Золотого Луганської області. За офіційними даними, в результаті атаки бойовиків один український військовослужбовець загинув, ще четверо були поранені.