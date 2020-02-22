У Китаї заявили про збільшення інкубаційного періоду коронавірусу. Фото: expert.ru

https://racurs.ua/ua/n134109-inkubaciynyy-period-novogo-koronavirusu-moje-syagaty-27-dniv-reuters.html

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Інкубаційний період коронавірусу SARS-CoV-2 може тривати довше ніж 14 днів.

Медики з провінції Хубей виявили у 70-річного жителя симптоми захворювання тільки через 27 днів після зараження. Пенсіонер 24 січня повернувся додому зі східної частини Ечжоу, де контактував зі своєю інфікованою сестрою. Вже 20 лютого чоловікові стало зле — у нього піднялася температура. Наступного дня в нього виявили коронавірус. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайських вчених.

Також повідомляється, що 20-річна китаянка з Уханя заразила п’ятьох своїх родичів. Медики заявляють, що 10 січня жінка вирушила з Уханя в Аньян і відвідала кількох родичів. Коли вони почали хворіти, лікарі ізолювали жінку і перевірили її на коронавірус. Симптомів хвороби у неї не виявили, але 11 лютого контрольний тест був позитивним.

Таким чином медики не виключають, що інкубаційний період хвороби може сягати 27 днів. Експерти заявляють, що це може ускладнити стримування поширення вірусу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 2 тис. 360 осіб померли від китайського коронавірусу. На території КНР число загиблих становить 2 тис. 345 осіб, поза межами Китаю померли 15 осіб. Понад 20 тис. заражених осіб видужали й вже покинули лікарні.