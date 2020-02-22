Погода в Україні погіршиться в найближчі два дні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні в найближчі два дні суттєво погіршиться. Впродовж 23−24 лютого прогнозують потужні пориви вітру та хуртовини.

Внаслідок переміщення активного циклону у неділю, 23 лютого, по всій території держави очікуються пориви вітру до 15−22 м/с. У Карпатах завтра пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с. Крім того, очікуються опади у виді дощу та мокрого снігу. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Новий тиждень теж розпочнеться з негоди. У понеділок, 24 лютого, вночі сильні опади прогнозують в західних регіонах. Вдень у південно-східних областях місцями значні опади. Пориви вітру сягатимуть сильний вітер 25−28 м/с. У Карпатах прогнозують значний сніг, сильні хуртовина, а на дорогах — снігові замети й ожеледицю.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що складні погодні умови можуть ускладнити роботу підприємств енергетики та комунального господарства, а в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, 18 лютого синоптики зафіксували в Києві новий температурний рекорд. Того дня середньодобова температура в столиці склала + 5,9 °. До цього найтепліша погода цього дня була зафіксована в 1950 році.