У Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус. Фото: Oleksandr Makhov у Facebook

https://racurs.ua/ua/n134111-karantyn-u-novyh-sanjarah-u-gromadyan-ukrayiny-ta-inozemciv-vzyaly-analizy-na-koronavirus-foto.html

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Епідеміологи зібрали біологічний матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань та перебувають на карантині у медичному центрі НГУ «Нові Санжари» Полтавської області.

Зібрані аналізи відправлять у Київ, їх перевірятимуть в одній із столичних лабораторій. Про це 22 лютого повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом із евакуйованими. Також він опублікував фото епідеміологів у медичних костюмах, масках та окулярах на власній сторінці у Facebook.

Я вже здав. Трохи неприємно, але терпимо, — написав він.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, який сьогодні прибув до Нових Санжар за дорученням президента заявив, ситуація в населеному пункті контрольована. Посадовець пообіцяв інформувати ЗМІ про дослідження зібраного у евакуйованих українців матеріалу на коронавірус.

Нічого страшного тут немає. У жодної особи, яка перебуває на карантині, не зафіксовані симптоми хвороби. Лікарі працюють з усіма, хто перебуває на обсервації, — наголосив Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що медцентр забезпечений усім необхідним, тому немає необхідності надсилати продукти харчування в санаторій.

Нагадаємо, 20 лютого літак із 45 українцями і 27 іноземними громадянами прибув із Китаю в аеропорт Харкова. Всі пасажири і члени екіпажу пройшли медичне обстеження. Всі люди здорові, симптомів коронавірусу не зафіксовано.

Впродовж 14 днів люди перебуватимуть у санаторії на обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарно-епідемічного контролю і безпеки. Для них організовано окреме харчування, доставку якого здійснюють з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольоване.