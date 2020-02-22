Алексей Данилов посетил Новые Санжары. Фото: Интерфакс

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Инкубационный период китайского коронавируса SARS-CoV-2 длится 14 дней, а не 27, как сообщили сегодня мировые СМИ.

Украинские медики контактируют со многими лабораториями мира. Иностранные специалисты не предоставили информацию об увеличении инкубационного периода вируса. Об этом 22 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах на Полтавщине, трансляцию проводили украинские СМИ.

У нас есть вирусологи, которые общаютсясо все миром и никакого увеличения срока не существует. Тем более, подавляющее большинство больных излечиваются, — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, за пределами Китая умирают пожилые люди и это единичные случаи. Чиновник подчеркнул, что из-за гриппа в Украине уже умерли 12 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Ранее СМИ со ссылкой на китайских медиков сообщили, что инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться дольше 14 дней. У одного пациента симптомы проявились через 27 дней. Эксперты заявляют, что это может осложнить сдерживание распространения вируса.