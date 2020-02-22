Суд Болгарии разрешил экстрадировать Левина в Украину. Фото: Громадське

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Суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Москаленко (Левина).

Местная прокуратура заявила, что решение суда обосновано. Защита Левина может обжаловать это решение. Задержанный болгарскими правоохранителями Левин подозревается в Украине в причастности к убийству активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщило болгарское издание «Флагман».

По словам прокурора Георгия Чинева, если будет подана апелляционная жалоба, то суд в течение недели ее рассмотрит. Сейчас Левин арестован решением суда.

Нет никаких причин или доказательств, которые бы подтверждали, что это лицо в Украине будет подвергнуто насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению или его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются, — говорится в решении суда.

Напомним, в январе в Болгарии правоохранители задержали главного фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Украинские следователи считают, что Левин — криминальный авторитет, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым выразил надежду на скорейшее решение вопроса по экстрадиции Левина в Украину.