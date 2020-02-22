Суд Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Фото: Громадське

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Суд болгарського міста Бургас ухвалив рішення про екстрадицію в Україну затриманого раніше Олексія Москаленка (Левіна).

Місцева прокуратура заявила, що рішення суду обґрунтоване. Захист Левіна може оскаржити це рішення. Затриманий болгарськими правоохоронцями Левін підозрюється в Україні у причетності до вбивства активістки з Херсону Катерини Гандзюк. Про це повідомило болгарське видання «Флагман».

За словами прокурора Георгія Чінева, якщо буде подана апеляційна скарга, то суд продовж тижня її розгляне. Наразі Левін арештований рішенням суду.

Немає жодних причин чи доказів, які б підтверджували, що ця особа в Україні буде піддана насильству, катуванню чи жорстокому, нелюдському поводженню, або що її права, пов’язані з кримінальним переслідуванням відповідно до вимог міжнародного права, не гарантуються, — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у січні в Болгарії правоохоронці затримали головного фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна). Українські слідчі вважають, що Левін — кримінальний авторитет, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.

Згодом президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання щодо екстрадиції Левіна в Україну.