Олексій Данілов відвідав Нові Санжари. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n134113-danilov-zaperechyv-informaciu-pro-zbilshennya-inkubaciynogo-periodu-kytayskogo-koronavirusu-video.html

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Інкубаційний період китайського коронавірусу SARS-CoV-2 триває 14 днів, а не 27, як повідомили сьогодні світові медіа.

Українські медики контактують із багатьма лабораторіями світу. Іноземні фахівці не надали інформацію щодо збільшення інкубаційного періоду вірусу. Про це 22 лютого заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу в Нових Санжарах на Полтавщині, трансляцію проводили українські ЗМІ.

У нас є вірусологи, які зі світом спілкуються і ніякого збільшення терміну не існує. Тим паче, переважна більшість хворих виліковуються, — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, поза межами Китаю помирають люди похилого віку й це поодинокі випадки. Чиновник наголосив, що через грип в Україні вже померли 12 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Раніше ЗМІ із посиланням на китайських медиків повідомили, що інкубаційний період коронавірусу SARS-CoV-2 може тривати довше ніж 14 днів. В одного пацієнта симптоми проявилися через 27 днів. Експерти заявляють, що це може ускладнити стримування поширення вірусу.