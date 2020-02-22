Експерти працюють у Нових Санжарах. Фото: Олександр Махов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n134114-symptomiv-koronavirusu-v-evakuyovanyh-iz-uhanya-osib-ne-vyyavleno-moz.html

Ракурс

Симптоми китайського коронавірусу не виявили у евакуйованих з міста Ухань громадян України та іноземців.

Ранковий огляд людей, які перебувають в обсервації в медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» на Полтавщині, показав, що в жодної особи не виявлено ознак захворювання. Про це 22 лютого під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, захід транслювали українські ЗМІ.

Результати ранішнього медичного обстеження є позитивними. В жодної особи, яка перебуває в обсервації, не виявлено ознак захворювання, — зазначив посадовець.

За словами заступника глави МОЗ, евакуйовані особи двічі на день проходять обстеження. Також епідеміологи будуть брати аналізи крові, які будуть направлені до київської лабораторії. Обстеження далі будуть проходитися кожні три дні.

Нагадаємо, сьогодні епідеміологи зібрали біологічний матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань. Зібрані аналізи відправлять у Київ, їх перевірятимуть в одній із столичних лабораторій.