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Зеленский отправил в отставку главу Тернопольской ОГА Сопеля, фото — Википедия

Зеленский отправил в отставку главу Тернопольской ОГА, который не справился с коронавирусной паникой

22 фев 2020, 15:06
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Сопеля уволили в связи с «ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины». В официальном сообщении Офиса президента говорится также и о неудовлетворительной работе облгосадминистрации по «информированию населения об эпидемиологической безопасности».

Сопель подал Зеленскому заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

18 февраля примерно 300 человек собрались в Микулинцах Теребовлянского района Тернопольской области на протест против ввоза 98-ми эвакуированных из Китая людей. Они намеревались помешать привозу в caнaторий «Медоборы» евaкуированных из Китaя людей нa карантин.

Сопеля Зеленский назначил на должность председателя ОГА в ноябре прошлого года.

Источник: Ракурс


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