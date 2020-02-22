Зеленский отправил в отставку главу Тернопольской ОГА Сопеля, фото — Википедия

https://racurs.ua/n134116-zelenskiy-otpravil-v-otstavku-glavu-ternopolskoy-oga-kotoryy-ne-spravilsya-s-koronavirusnoy-panikoy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Сопеля уволили в связи с «ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины». В официальном сообщении Офиса президента говорится также и о неудовлетворительной работе облгосадминистрации по «информированию населения об эпидемиологической безопасности».

Сопель подал Зеленскому заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

18 февраля примерно 300 человек собрались в Микулинцах Теребовлянского района Тернопольской области на протест против ввоза 98-ми эвакуированных из Китая людей. Они намеревались помешать привозу в caнaторий «Медоборы» евaкуированных из Китaя людей нa карантин.

Сопеля Зеленский назначил на должность председателя ОГА в ноябре прошлого года.