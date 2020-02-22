Новый прорыв осуществляли кадровые военные РФ: журналист рассказал подробности атаки боевиков на Донбассеhttps://racurs.ua/n134117-novyy-proryv-osuschestvlyali-kadrovye-voennye-rf-jurnalist-rasskazal-podrobnosti-ataki-boevikov.htmlРакурс
Сегодняшний прорыв позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе осуществляли кадровые военные РФ.
Попытка захватить опорный пункт частей операции Объединенных сил в ночь с 21 на 22 февраля сделала штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ.
Военный журналист Юрий Бутусов в Фейсбук рассказал, что опорный пункт вблизи высоты 195 возле Крымского защищал 1-й батальон 93-й механизированной бригады. Он прикрывает Бахмутскую трассу.
В этом районе позиции сторон разделяет дорога и 300 метров. Враг подкрался в темноте, но военные ВСУ обнаружили наемников в тепловизор и откинули огнем стрелкового оружия. Противник бежал и бросил на дороге своего раненого.
Впоследствии его удалось вытащить. Он истекал кровью, потому что получил пулевые ранения в челюсть и в живот. Очень быстро он умер. У наемника обнаружили документы
на имя Лазарева Андрея Александровича,
У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен, — написал Бутусов.