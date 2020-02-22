Война на Донбассе: журналист рассказал подробности о новой атаке боевиков, фото — Главком

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Сегодняшний прорыв позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе осуществляли кадровые военные РФ.

Попытка захватить опорный пункт частей операции Объединенных сил в ночь с 21 на 22 февраля сделала штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Военный журналист Юрий Бутусов в Фейсбук рассказал, что опорный пункт вблизи высоты 195 возле Крымского защищал 1-й батальон 93-й механизированной бригады. Он прикрывает Бахмутскую трассу.

В этом районе позиции сторон разделяет дорога и 300 метров. Враг подкрался в темноте, но военные ВСУ обнаружили наемников в тепловизор и откинули огнем стрелкового оружия. Противник бежал и бросил на дороге своего раненого.

Впоследствии его удалось вытащить. Он истекал кровью, потому что получил пулевые ранения в челюсть и в живот. Очень быстро он умер. У наемника обнаружили документы на имя Лазарева Андрея Александровича, 27.05.2000 года рождения. Подразделения именно этой бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля.