Погода в Украине на 23 февраля. Фото: pixabay

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Синоптики предупредили, что 23−24 февраля в Украине усложнятся погодные условия: ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. Ночью 24 февраля в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Завтра в Украине будут фиксировать усиление ветра до 15−22 м/с, а 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25−28 м/с.

В Гидрометеоцентре сообщили, что в Карпатах ожидается снег, ночью 24 февраля сильный снег и метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. В воскресенье, 23 февраля, будут порывы ветра 25−30 м/с, 24 февраля — 40 м/с.

Облачная погода ожидается на западе, в центре и на востоке страны, где днем ​​будет от 5° до 9° тепла, а вот на юге 23 февраля будет тепло и без осадков — от 6° до 11° тепла. Ночные температуры не принесут сильных морозов.

Погода в Киеве 23 февраля будет облачной. Днем и вечером синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Днем температура прогреется до +7 …+ 9°, а ночью — +3 …+9°.

Во Львове завтра пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от 2° до 4° тепла, днем ​​— +6… +8°.

В Одессе в воскресенье ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха -1° …+1°, днем ​​— 9−11° тепла.

В Днепре 23 февраля облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха от -1° до 1° тепла, днем ​​6−8° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки ночью и днем ​​— дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха поднимется до 1° тепла, днем ​​3−5° выше нуля.

Геомагнитная обстановка Украины 23 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, новый температурный рекорд был установлен в Киеве 18 февраля. В этот день среднесуточная температура в Киеве составила +5,9°. Это на 0,9° больше, чем предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в 1950 году.