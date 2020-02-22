Протесты в Новых Санжарах: задержанного, который направлял авто на Нацгвардию, отправили под домашний арест, фото — "Радио Свобода"

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Ракурс

Один из участников беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине будет находиться под домашним арестом. Так сегодня решил Октябрьский суд Полтавы, который избирал меру пресечения Владимиру Сиренко.

Он будет находиться под домашним арестом два месяца, сообщается в трансляции из суда.

Сиренко подозревают в попытке наезда на работников Национальной гвардии, охранявших колонну автобусов, которая пыталась привезти в санаторий НГУ в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан Украины.

Подозревают, что именно Сиренко сел за руль своего автомобиля и направил его в сторону сотрудников Нацгвардии. В суде мужчина признал этот факт. Сторона обвинения просила арестовать его.

«Ракурс» сообщал, что активисты, которых полиция задержала 20 февраля во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, в большинстве случаев не являются местными жителями.