Журналистов, которые проникли в санаторий в Новых Санжарах, оставят там до конца обсервации, скриншот видео

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Журналистов телеканала ZIK, которые два дня ведут прямые включения из окруженного полицией санатория «Новые Санжары», выпустят из него через две недели. Съемочная группа будет вынуждена добыть в зоне обсервации весь двухнедельный срок.

Об этом на брифинге заявил сегодня заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль. У него и у заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко спросили, что делают в зоне обсервации журналисты.

Оба чиновники не могли ответить на этот вопрос и не знали, что съемочная группа пробралась на закрытую для посторонних территорию и проводит оттуда включения.

В таком случае мы вынуждены задержать журналистов в санатории 14 дней, — сообщил Коваль.

Геращенко, который до этого на брифинге уверял, что санаторий тщательно охраняется, пообещал разобраться как журналисты, по его словам незаконным путем, пробрались в обсервацию.

Съемочная группа сделала включения на канале, рассказав, что в зоне обсервации находятся 108 человек. Журналисты также записали в «Новых Санжарах» интервью с главой МОЗ Зоряной Скалецкой, которая, напомним, две дня назад приняла решение находиться 14 дней в обсервации вместе с эвакуированными украинцами.