Китайський коронавірус: нові спалахи зафіксували в Італії та Ірані, Samsung закриває завод на дезінфекцію, фото — Pixabay

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Другий випадок смерті від коронавірусу зафіксували в Італії. Померла жінка, яка проживала у північній області Ломбардія. Не виключається, що інфекція передалася їй від 38-річного чоловіка з міста Кодон, який знаходиться у важкому стані.

Учора стало відомо про 16 нових випадків зараження в Італії, повідомляє у Twitter ресурс BNO. Сьогодні кількість інфікованих в північних областях Ломбардія і Венето досягла 29.

Напередодні увечері в лікарні Падуї помер 78-річний італієць. Причиною смерті стали викликані вірусом ускладнення. Чоловік лежав в лікарні вже 10 днів, але тест на коронавірус провели у п’ятницю. Факт захворювання підтвердився тільки після летального результату. Влада закриє лікарню, у який лежав померлий, на дезінфекцію.

Надзвичайні заходи і карантин запровадили у 10 містах Ломбардії, а також кількох населених пунктах Венето.

Лютує новий китайський вірус і в Південній Кореї. Сьогодні тут зафіксували ще 138 випадків зараження новим коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла в країні 350 осіб.

Корпорація Samsung Electronics закриє на день для дезінфекції свій завод з виробництва мобільних пристроїв в місті Куми після того, як виявилося, що один з його співробітників заражений новим коронавірусом.

У неділю компанія проведе дезінфекцію приміщень заводу і відновить виробництво в понеділок, 24 лютого. Співробітники, які контактували з інфікованим коронавірусом, добровільно погодилися піти на карантин.

Раніше Центр контролю та профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров’я Південної Кореї інформував про збільшення кількості випадків зараження коронавірусом нового типу до 433. У провінції Кенсан-Пукто, що межує з містом Тегу, де раніше було зафіксовано спалах захворювання, викликаного вірусом 2019 nCoV, зареєстрували 14 випадків інфікування.

Збільшилося поширення коронавірусу і в Ірані. Тут зафіксовані ще 10 випадків зараження. Всього від цього вірусу в країні померли п’ятеро осіб. Всього в Ірані інфікувалося 28 людей. Повідомлення про перші випадки захворювань в Ірані, викликані коронавірусом нового типу, з’явилися 19 лютого.

Відповідно до даних на ранок суботи, кількість летальних випадків в Китаї складає 2 тис. 345, одужали понад 20,6 тис. осіб, а загальна кількість інфікованих наблизилося до 76,3 тис.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)