Работа в Польше. Фото: Escape to Poland

https://racurs.ua/n134152-v-polshe-hotyat-uprostit-proceduru-trudoustroystva-dlya-inostrancev.html

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В Польше работодатели предлагают продлить действие заявлений о намерении иностранцами выполнять работы с шести до 12 месяцев. Кроме этого, польские работодатели инициируют принятие законодательных актов, которые бы позволили упростить процедуру получения иностранцами вида на жительство.

Об этой инициативе польских работодателей сообщает «Польское радио».

Генеральный директор «Конфедерации Левиатан» Гжегож Бачевский заявил, что иностранные граждане, которые прибывают в Польшу на работу, хотят, чтобы их нанимали легально, а процесс трудоустройства был максимально легким и простым.

Бачевский от лица польских работодателей заявил, что шестимесячное действие заявлений о намерении выполнять работы иностранцами считает недостаточным и предлагает продлить его срок в два раза.

Польские работодатели также считают, что для иностранцев необходимо предусмотреть быструю процедуру получения разрешения на пребывание и труд в Польше.

Министр семьи, труда и социальной политики Марлена Мальонг заявила, что миграционная политика требует межведомственной дискуссии, поэтому слишком рано говорить о внесении каких-либо изменений в трудовое законодательство Польши.

Вице-министр ведомства Станислав Швед отметил, что, несмотря на все сложности оформления разрешений на трудоустройство, оттока рабочей силы из Польши не наблюдается.