Робота в Польщі. Фото: Escape to Poland

https://racurs.ua/ua/n134152-u-polschi-hochut-sprostyty-proceduru-pracevlashtuvannya-dlya-inozemciv.html

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У Польщі роботодавці пропонують продовжити дію заяв про намір іноземцями виконувати роботи з шести до 12 місяців. Крім цього, польські роботодавці ініціюють прийняття законодавчих актів, які б дозволили спростити процедуру отримання іноземцями посвідки на проживання.

Про цю ініціативу польських роботодавців повідомляє «Польське радіо».

Генеральний директор «Конфедерації Левіатан» Ґжеґож Бачевський заявив, що іноземні громадяни, які прибувають до Польщі на роботу, хочуть, щоб їх наймали легально, а процес працевлаштування був максимально легким і простим.

Бачевський від імені польських роботодавців заявив, що шестимісячну дію заяв про намір виконувати роботи іноземцями вважає недостатньою і пропонує продовжити термін до 12 місяців.

Польські роботодавці також вважають, що для іноземців необхідно хапровадити швидку процедуру отримання дозволу на перебування і працю в Польщі.

Міністр сім’ї, праці і соціальної політики Марлєна Мальонґ заявила, що міграційна політика вимагає міжвідомчої дискусії, тому занадто рано говорити про внесення будь-яких змін до трудового законодавства Польщі.

Віце-міністр відомства Станіслав Швед зазначив, що, незважаючи на всі складності оформлення дозволів на працевлаштування, відтоку робочої сили з Польщі немає.