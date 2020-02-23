Новий коронавірус: сусідні країни закрили кордони з Іраном

Новий коронавірус. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134151-novyy-koronavirus-susidni-krayiny-zakryly-kordony-z-iranom.html

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Новий коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані. У країні вже зафіксовано вісім смертей від інфекції і країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити поширення інфекції.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Кока заявив, що з сьогоднішнього дня припиняється залізничне, автомобільне і повітряне сполучення з Іраном. Але авіарейси до Ірану будуть виконуватися і надалі, пише DW.

У провінціях Пакистану, що межують з Іраном, також закрили кордони, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що кордон з Іраном закривається на два тижні.

Уряд Афганістану призупинив наземне і повітряне пасажирське сполучення з Іраном. Як відомо, наразі на території Ірану знаходяться мільйони біженців із Афганістану.

Про припинення авіаційного сполучення з Іраном повідомила і Грузія. Уряд Грузії ухвалив рішення посилити контроль на своїх кордонах через загрозу поширення коронавірусу.