Новий коронавірус: сусідні країни закрили кордони з Іраном

Новий коронавірус: сусідні країни закрили кордони з Іраномhttps://racurs.ua/ua/n134151-novyy-koronavirus-susidni-krayiny-zakryly-kordony-z-iranom.htmlРакурс
Новий коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані. У країні вже зафіксовано вісім смертей від інфекції і країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити поширення інфекції.
Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Кока заявив, що з сьогоднішнього дня припиняється залізничне, автомобільне і повітряне сполучення з Іраном. Але авіарейси до Ірану будуть виконуватися і надалі, пише DW.
У провінціях Пакистану, що межують з Іраном, також закрили кордони, щоб не допустити поширення коронавірусу.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що кордон з Іраном закривається на два тижні.
Уряд Афганістану призупинив наземне і повітряне пасажирське сполучення з Іраном. Як відомо, наразі на території Ірану знаходяться мільйони біженців із Афганістану.
Про припинення авіаційного сполучення з Іраном повідомила і Грузія. Уряд Грузії ухвалив рішення посилити контроль на своїх кордонах через загрозу поширення коронавірусу.