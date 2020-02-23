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Китайський коронавірус. Фото: УНІАН

Китайський коронавірус: в Італії зафіксована третя смерть

23 лют 2020, 21:51
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Китайський коронавірус продовжує свій смертельний марш по Європі. В Італії зафіксовано третій випадок смерті від COVID-19.

Третьою жертвою коронавірусу в Італії стала жінка з міста Кремона, яке розташоване у Ломбардії, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що жінка страждала на онкологічне захворювання і перебувала у тяжкому стані в місцевій лікарні, коли у неї був діагностований коронавірус.

Наразі в Італії зафіксовано 132 випадки зараження 2019-nCoV. В Ломбардії всі школи закриваються на карантин, а також накладено заборону на проведення будь-яких масових заходів.


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