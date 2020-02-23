Новий коронавірус: через інфекцію у Венеції скасували традиційний карнавал

Скасовано карнавал у Венеції. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n134143-novyy-koronavirus-cherez-infekciu-u-veneciyi-skasuvaly-tradyciynyy-karnaval.html

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Новий коронавірус поширюється Європою і владі доводиться йти на введення досить жорстких заходів щодо недопущення поширення захворювання. Влада італійського регіону Венето вирішила заборонити проведення традиційного карнавалу, який щорічно проводився у лютому у Венеції.

Карнавал вирішено було заборонити через спалах коронавірусу на півночі Італії, повідомляє агентство DPA.

Губернатор Венето Лука Зая заявив, що місцева влада зобов’язана ввести жорсткі заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусу, тому масові заходи тимчасово будуть заборонені.

Губернатор додав, що місцева влада готова піти і на більш кардинальні заходи, ніж скасування карнавалу.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день в Італії зафіксовано два випадки смерті від коронавірусу. Кількість заражених коронавірусом у регіоні Венето становить 25 осіб. Всього в Італії зафіксовано понад 130 випадків зараження 2019-nCoV.