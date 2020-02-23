Новый коронавирус: из-за инфекции в Венеции отменили традиционный карнавал

Отменен карнавал в Венеции. Фото: DW

https://racurs.ua/n134143-novyy-koronavirus-iz-za-infekcii-v-venecii-otmenili-tradicionnyy-karnaval.html

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Новый коронавирус распространяется по Европе и властям приходится идти на введение весьма жестких мер по недопущению распространения заболевания. Власти итальянского региона Венето решили запретить проведение традиционного карнавала, который ежегодно проводился в феврале в Венеции.

Карнавал решено было запретить из-за вспышки коронавируса на севере Италии, сообщает агентство DPA.

Губернатор Венето Лука Зая заявил, что местные власти обязаны ввести кардинальные меры по недопущению распространения коронавируса, поэтому массовые мероприятия временно будут запрещены.

Губернатор добавил, что местная власть готова пойти и на более кардинальные меры, чем отмена карнавала.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Италии зафиксировано два случая смерти от коронавируса. Количество зараженных коронавирусом в регионе Венето составляет 25 человек. Всего в Италии зафиксировано более 130 случаев заражения 2019-nCoV.