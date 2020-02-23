В мире продолжается вспышка нового коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2 (также известный как COVID-19) уже привел к смерти 2 тыс. 461 человека.

Еще 78 тыс. 773 человек инфицированы. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Китае уже на протяжении пяти дней подряд количество излечившихся пациентов превышает количество новых подтвержденных случаев заражения, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Так, в субботу после выздоровления госпитале оставили 2 тыс. 230 человек, в то время как количество новых подтвержденных случаев заражения составило 648.

По данным на конец субботы, китайские больницы в целом оставили 22 тыс. 888 пациентов, излечившихся от нового коронавируса.

Однако наблюдается значительный рост заболеваемости в других странах, в частности в Южной Корее, Иране, Италии и Ливане, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что ВОЗ приветствует сообщение об улучшении ситуации с SARS-CoV-2 в Китае, однако выражает беспокойство по поводу роста в других странах количества новых случаев инфицирования, которые не имеют четкой связи с Китаем, таких как история путешествий или контакт с подтвержденным случаем заражения этим коронавирусом

Наибольшее беспокойство у нас, как и раньше, продолжает вызывать потенциал для распространения коронавируса в страны со слабыми системами здравоохранения, — отмечает руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

В ООН обращают внимание на необходимость оказания поддержки наиболее уязвимым странам, рассматривая в качестве приоритетных 13 стран Африки из-за их связей с Китаем.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Международном валютном фондеподсчитали, какие последствия для экономики Китая и мира в целом будет иметь вспышка нового коронавируса.