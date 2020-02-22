Фейки о коронавирусе: в США заявили о кампании дезинформации РФ, фото — Pixabay

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Связанные с Россией акаунты в соцсетях распространяют дезинформацию о коронавирусах. Кампания дезинформации началась 20 января в российских государственных СМИ, а на следующий день продолжилась в соцсетях.

В ней принимают участие тысячи аккаунтов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Об этом AFP сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер и другие сотрудники Госдепартамента США.

В Госдепартаменте акаунты связывают с Россией, так как ранее они публиковали пророссийские посты о ситуации в Сирии, протестах «желтых жилетов» во Франции. Теперь из этих акаунтов (в Госдепартаменте считают, что их ведут реальные люди) распространяются почти идентичные конспирологические теории о коронавирусах.

Один из них утверждает, что это биологическое оружие, созданное ЦРУ, с помощью которого США пытаются вести экономическую войну с Китаем и «продвигать антикитайские идеи». С распространением вируса связывают американцев, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса.

Россия пытается посеять раздор и подорвать институты американского общества изнутри, в том числе с помощью скрытых вредоносных информационных кампаний, — заявил Филип Рикер.

Другой целью дезинформации в Госдепартаменте называют ухудшение отношений между США и Китаем. Рикер заявил, что Госдепартамент обязали бороться с фальшивыми акаунтами в интернете.