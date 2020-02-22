Фейки про коронавірус: у США заявили про кампанію дезінформації РФ, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n134128-derjdepartament-ssha-rosiya-dezinformuie-svit-pro-te-scho-koronavirus-biologichna-zbroya-cru.html

Ракурс

Пов’язані з Росією акаунти в соцмережах поширюють дезінформацію про коронавіруси.

Кампанія дезінформації почалася 20 січня в російських державних ЗМІ, а наступного дня продовжилася в соцмережах. У ній беруть участь тисячі акаунтів англійською, німецькою, французькою, іспанською та італійською мовами.

Про це AFP повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер та інші співробітники Держдепартаменту США.

У Держдепартаменті аканти пов’язують з Росією, оскільки раніше вони публікували проросійські пости про ситуацію в Сирії, протести «жовтих жилетів» у Франції. Тепер з цих акаунтів (в Держдепартаменті вважають, що їх ведуть реальні люди) поширюються майже ідентичні конспірологічні теорії про коронавіруси.

Один з них стверджує, що це біологічна зброя, створена ЦРУ, за допомогою якої США намагаються вести економічну війну з Китаєм і «просувати антикитайські ідеї». З поширенням вірусу пов’язують американців, в тому числі засновника Microsoft Білла Гейтса.

Росія намагається посіяти розбрат і підірвати інститути американського суспільства зсередини, в тому числі за допомогою прихованих і шкідливих інформаційних кампаній, — заявив Філіп Рікер.

Іншою метою дезінформації в Держдепартаменті називають погіршення відносин між США і Китаєм. Рікер заявив, що Держдепартамент зобов’язали боротися з фальшивими акаунтами в інтернеті.