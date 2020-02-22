"Слуги народу" не мають офіційних працівників і «живих» осередків, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n134127-kvu-ne-znayshov-u-sluzi-narodu-oficiynyh-pracivnykiv-i-jyvyh-oseredkiv.html

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Комітет виборців України не знайшов у партії «Слуга народу» офіційних працівників і регіональних осередків, які функціонують.

КВУ проаналізував звіт цієї провладної політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень).

У Фейсбук КВУ розповіли, що, відповідно до звіту, у партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

«Слуги народу» загалом витратили 479 млн грн, але жодної гривні на заробітну плату не спрямували.

Така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в «Слузі народу», — відзначили експерти КВУ.

Щодо інших парламентських партій, то у ВО «Батьківщина» працює 96 працівників і діє понад 600 осередків, у «Європейській солідарності» — 39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи, в «Опозиційній платформі — За життя» — 3 працівники і 30 осередків, у «Голосі» — 6 працівників і 13 осередків.

В КВУ припустили, що ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати працівники на контрактній основі. Однак в комітеті сумніваються, що робота парламентської партії не передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою.

Ситуація з нулями в звіті «Слуги народу» може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Фактично звіт партії показує, що «Слуга народу» залишається переважно віртуальною політичною силою, — заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У лютому «Слуга народу» провела з’їзд. На ньому офіційно оголосили про нову ідеологію СН — український центризм.