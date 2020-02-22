"Слуги народа" не имеют официальных сотрудников и «живых» ячеек, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n134127-kiu-ne-nashel-v-sluge-naroda-oficialnyh-sotrudnikov-i-jivyh-yacheek.html

Ракурс

Комитет избирателей Украины не нашел в партии «Слуга народа» официальных сотрудников и региональных организаций, которые функционируют.

КИУ проанализировал отчет этой провластной политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 (октябрь—декабрь).

В Фейсбук КИУ сообщили, что, согласно отчета, в партии официально никто не работает и отсутствуют местные отделения со статусом юридического лица.

«Слуги народа» в целом потратили 479 млн грн, но ни одной гривны на заработную плату не направили.

Такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в «Слуге народа», — отметили эксперты КИУ.

Что касается других парламентских партий, то в «Батькивщине» работает 96 работников и действует более 600 ячеек, в «Европейской солидарности» — 39 официальных работников, 29 местных организаций со статусом юрлица, в «Оппозиционной платформе — За жизнь» — 3 работника и 30 ячеек, в «Голосе» — 6 работников и 13 ячеек.

В КИУ предположили, что ведение бухгалтерии или уборку офиса могут выполнять работники на контрактной основе. Однако в комитете сомневаются, что работа парламентской партии не предусматривает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой.

Ситуация с нулями в отчете «Слуги народа» может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Фактически отчет партии показывает, что «Слуга народа» остается преимущественно виртуальной политической силой, — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В феврале «Слуга народа» провела съезд. На нем официально объявили о новой идеологии СН —украинском центризме.