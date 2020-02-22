Новий коронавірус: в МВФ порахували ціну епідемії для економіки Китаю, фото — Pixabay

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Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світової — на 0,1% через спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом.

Про це йдеться в поширеній сьогодні прес-службою фонду заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

У січні ми прогнозували підвищення темпів зростання світового ВВП з 2,9% в минулому році до 3,3% в цьому році. Але 2019 nCoV — надзвичайна ситуація в області охорони здоров’я міжнародного масштабу — підірвала економічну активність в Китаї, — заявила Георгієва в Ер-Ріяді, де зібралися міністри фінансів і керівники центральних банків промислово розвинених і країн, що розвиваються (G20).

Однак, за словами розпорядника МВФ, вплив на світову економіку буде відносно невеликим і короткостроковим. Згідно з цим сценарієм, зростання в Китаї у 2020 році складе 5,6%. Це тільки на 0,4% нижче, ніж у січневому прогнозі. Зростання світової економіки буде нижче на 0,1%.

Утім, в МВФ розглядаємо і більш негативні сценарії, відповідно до яких поширення вірусу буде тривати довше і охопить більше регіонів, в результаті чого негативні наслідки для зростання також будуть більш тривалими.

Нагадаємо, що раніше «Ракурс» розповідав, що раптово швидке поширення нового коронавірусу впливає не тільки на повсякденне життя в Китаї, але змушує напружитися і власників великих корпорацій, і простих громадян. В умовах глобалізації економіки проблеми в одній з найбільших економік планети відображаються на всьому світі. Наприклад, у ці дні попит на нафту падає вперше за 10 років.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)