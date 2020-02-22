Зміна клімату: теплова хвиля в Антарктиді знищила 20% льоду і снігу на одному із островів, фото — Gismeteo

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У першій половині лютого через високу температуру в Антарктиді почалося масове танення снігу і льоду на острові Ігл.

Фото, отримані за допомогою супутників NASA, показують, що 4 лютого острів Ігл майже повністю був покритий снігом. До 13 лютого на ньому виднілися вже великі ділянки оголеної землі. Синій колір на фото вказує на області, де сніговий покрив просочений талою водою, повідомляє у Твіттер Weather Channel.

6 лютого температура досягла 18,3°С, що вважалося найвищою температурою, яка коли-небудь реєструвалася в Антарктиді. Більш високі температури, ніж зазвичай, спостерігалися і впродовж усього наступного тижня.

Відповідно до прес-релізу Обсерваторії Землі NASA, період між 4 і 13 лютого включав найвищу температуру, яка коли-небудь була на цьому континенті. Це призвело до того, що 10 см крижаного покриву на острові Ігл розтануло, а 20% сезонного накопичення снігу зникло.

Високі температури стають все більш поширеними в Антарктиці. У деяких частинах регіону з 1950 року температура збільшилася на 2,5°С. Лютнева спека спровокувала третю велику втрату льоду під час нинішнього сезону в Антарктиді після попередніх хвиль тепла в листопаді 2019 року і січні цього року.

Метеорологи не можуть назвати схожий період, коли б танення в Антарктиді відбувалося настільки швидко. Подібні події спостерігалися на Алясці і в Гренландії, але не в Антарктиді. Одне танення не так важливо для регіону, більш тривожно, що подібні явища відбуваються все частіше, вважають вчені.